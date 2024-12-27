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20:40, 27 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка заколола мужа и вонзила нож себе в живот

В Астраханской области россиянка пойдет под суд за расправу над мужем
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В Астраханской области предстанет перед судом 53-летняя россиянка, признанная виновной в расправе над мужем. Об этом в пятницу, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 августа супруги отдыхали у себя дома в селе Яксатово, где устроили застолье с распитием алкоголя. В какой-то момент у разгоряченной пары произошел спор, переросший в ссору. В процессе скандала женщина, державшая в руках нож, вонзила его в грудь 58-летнего мужа. Ранение оказалось не совместимым с жизнью. Осознав содеянное, женщина вонзила нож себе в живот. Ее госпитализировали, медикам удалось спасти ей жизнь.

28 марта в Нижнем Новгороде суд приговорил к семи годам лишения свободы местную жительницу, расправившуюся с мужем из-за выключенного телевизора.

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