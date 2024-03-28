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10:56, 28 марта 2024Силовые структуры

Россиянка трижды ударила ножом супруга из-за выключенного телевизора

В Нижнем Новгороде суд дал 7 лет женщине за убийство супруга из-за телевизора

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд приговорил к семи годам лишения свободы местную жительницу, расправившуюся с мужем из-за выключенного телевизора. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, супруги позвали в гости знакомого. Они выпивали, отдыхали, но женщина уснула. Когда она проснулась, друг ушел, а ее муж задремал перед телевизором. Женщина выключила его, но потерпевший проснулся и стал кричать. Тогда фигурантка схватила нож и трижды ударила мужчину.

Когда россиянка осознала, что совершила преступление, стала хлопать возлюбленного по щекам и поливать святой водой, однако это его не спасло.

Ранее в Иркутской области местный житель расправился с другом-инвалидом из ревности и получил семь лет колонии строгого режима.

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      Екатерина Кашурникова
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