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16:00, 9 января 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с братом во время новогоднего застолья

Под Тамбовом мужчина зарезал родного брата
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тамбовской области 53-летний мужчина расправился с 59-летним братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ночью 1 января в доме нашли местного жителя с открытой раной грудной клетки. Следователи установили, что на потерпевшего напал с ножом его родной брат. Они поссорились во время застолья. Спасти раненого не удалось.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемого задержали, он арестован.

Ранее в Красноярском крае 38-летний местный житель расправился с 53-летним знакомым, который в новогоднюю ночь избил его товарища.

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