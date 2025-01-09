Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:58, 9 января 2025Силовые структуры

Россиянин расправился со знакомым из мести за избитого товарища

В Красноярском крае мужчина убил знакомого из мести за избитого ранее товарища
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноярском крае 38-летний местный житель расправился с 53-летним знакомым, который в новогоднюю ночь избил его товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье 105 УК РФ. Следствие также намерено ходатайствовать об аресте.

По версии следствия, днем 1 января фигурант по приглашению потерпевшего приехал к нему в дом для разговора и застолья. В результате гость напал на хозяина из мести за своего друга, которого в новогоднюю ночь тот избил. Затаив обиду, фигурант взял имевшийся у него пистолет. В ночь на 2 января он вернулся в дом к потерпевшему и выстрелил в него. Соседи обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в голове 5 января и сообщили о произошедшем в полицию.

Ранее стало известно, что в Красноярске следователи расследуют уголовное дело о расправе над 25-летним победителем российских и международных соревнований по вольной борьбе Антоне Якименко, которая произошла во время застолья 1 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Время поджимает». В команде Трампа дали 100 дней на разрешение конфликта на Украине и назвали главную ошибку Байдена

      Российские штурмовики взяли в плен 11 солдат ВСУ в Курахово

      Команда Овечкина устроила массовую драку во время матча НХЛ

      В США назвали риски для Трампа из-за присоединения Канады

      В НАТО признали неспособность эффективно противостоять России

      Россиянам предложили чаще есть морепродукты и шпинат

      Медведев заявил о нескучном начале нового президентского срока Трампа

      В США предсказали срыв командой Трампа мирных переговоров по Украине

      В России предложили ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП

      ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ близ Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше