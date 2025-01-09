Россиянин расправился со знакомым из мести за избитого товарища

В Красноярском крае мужчина убил знакомого из мести за избитого ранее товарища

В Красноярском крае 38-летний местный житель расправился с 53-летним знакомым, который в новогоднюю ночь избил его товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье 105 УК РФ. Следствие также намерено ходатайствовать об аресте.

По версии следствия, днем 1 января фигурант по приглашению потерпевшего приехал к нему в дом для разговора и застолья. В результате гость напал на хозяина из мести за своего друга, которого в новогоднюю ночь тот избил. Затаив обиду, фигурант взял имевшийся у него пистолет. В ночь на 2 января он вернулся в дом к потерпевшему и выстрелил в него. Соседи обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в голове 5 января и сообщили о произошедшем в полицию.

Ранее стало известно, что в Красноярске следователи расследуют уголовное дело о расправе над 25-летним победителем российских и международных соревнований по вольной борьбе Антоне Якименко, которая произошла во время застолья 1 января.