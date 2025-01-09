Российские туристы с флагом «захватили» Куршевель и попали на видео

Россияне станцевали под песню «Матушка-земля» в Куршевеле и попали на видео

Российские туристы «захватили» элитный европейский горнолыжный курорт Куршевель и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Лента дня».

На кадрах видно, как соотечественники танцуют под песню «Матушка-земля» в ресторане Bagatelle Courchevel во французских Альпах.

Один из отдыхающих размахивает огромным флагом России. Другая участница патриотической акции с бутылкой шампанского в руках находится на плечах мужчины.

Ранее российский скульптор и альпинист Сергей Кондрашкин захотел покорить шестой по высоте восьмитысячник мира — гору Чо-Ойю в Гималаях — без дополнительного кислорода. На высоте 8,2 тысячи метров россиянин решил водрузить флаг с портретом поэта Александра Пушкина, чтобы таким образом привлечь внимание мирового сообщества к «отмене русской культуры».