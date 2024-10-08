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15:05, 8 октября 2024Путешествия

Россиянин решил покорить восьмитысячник и привлечь внимание к «отмене русской культуры»

Альпинист Кондрашкин решил водрузить флаг с Пушкиным на восьмитысячнике Гималаев
Сергей Кондрашкин

Сергей Кондрашкин. Кадр: ПУТЬ СЕРДЦА / YouTube

Российский скульптор и альпинист Сергей Кондрашкин решил покорить шестой по высоте восьмитысячник мира — гору Чо-Ойю в Гималаях — без дополнительного кислорода. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

По данным источника, на высоте 8,2 тысячи метров россиянин хочет водрузить флаг с портретом поэта Александра Пушкина, написанным народным художником России Никасом Сафроновым. Таким образом мужчина хочет привлечь внимание мирового сообщества к «отмене русской культуры».

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Как уточняет издание, Кондрашкин более 20 лет занимается альпинизмом и дважды покорил все высочайшие горы России и СССР. В 2023 году он пытался подняться на Чо-Ойю, добрался до высоты 7,3 тысячи метров, но не рискнул продолжить маршрут. Теперь альпинист захотел усложнить себе задачу и совершить восхождение с риском для жизни.

Кондрашкин выразил уверенность, что в год юбилея Пушкина у него все получится. По его словам, им движет высшая цель — «заявить миру о том, что русская культура и искусство — величайшие в мире» и что они «не перестанут существовать, даже если их запретить».

8 октября стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

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      Алина Черненко
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