Российский дрон пошел на таран беспилотника ВСУ в Курской области и снял это на видео

Российский дрон протаранил беспилотник ВСУ в Курской области, попав на видео

Российский беспилотник атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Тринадцатый».

На кадрах видно, как дрон целится в один из несущих винтов квадрокоптера. Поразив цель, он падает, о чем свидетельствует сорвавшаяся картинка.

В Курской области, бой на территории которой ведутся с начала августа прошлого года, обе стороны активно применяют дроны. Речь идет как о разведывательных, так и об ударных и FPV-беспилотниках. Российские войска также используют дроны на оптоволоконном управлении — такие летательные аппараты нельзя «приземлить» с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

9 января стало известно о сдаче в плен 26 бойцов ВСУ в Курской области. Этому предшествовала неудачная попытка украинских военнослужащих атаковать позиции Российской армии.