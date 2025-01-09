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10:10, 9 января 2025Россия

В Курской области 26 бойцов ВСУ сдались в плен после неудачной контратаки

ТАСС: 26 бойцов ВСУ сдались в плен после неудачной контратаки в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курской области 26 украинских военнослужащих сдались в плен в ходе неудачной контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«За время контратаки в плен сдались 26 украинских боевиков», — сообщил собеседник агентства. По его информации, за последние сутки в плен сдались четверо военных.

По данным Минобороны на 7 января, за сутки ВСУ потеряли в Курской области 325 военнослужащих. За это время было уничтожено 11 боевых бронированных машин, десять танков, боевая машина пехоты, бронетранспортер, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета ВСУ.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа прошлого года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.

ЖЗЛ
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