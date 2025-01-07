Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО РФ отчиталось о потере 325 бойцов ВСУ за сутки на курском направлении

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за последние сутки составили 325 военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отчитались, что за сутки было уничтожено 11 боевых бронированных машин, десять танков, боевая машина пехоты, бронетранспортер, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета ВСУ.

За все время боев в Курской области ВСУ потеряли 49 830 военнослужащих, отметили в Минобороны.

Ранее 7 декабря стало известно, что украинские бойцы массово сдаются в плен в Курской области после того, как совершили несколько неудавшихся попыток контратаковать на территории российского региона.