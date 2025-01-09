Ракова: столичные врачи разработали новый метод восстановления слуха

В Москве разработали новую методику восстановления слуха. Ее запатентовали специалисты научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уникальные операции будут проводить пациентам со сложной (облитерирующей) формой отосклероза.

«Только за прошлый год специалисты научно-исследовательского института имени Свержевского разработали и запатентовали четыре уникальных методики в оториноларингологии. Последняя применяется при хирургическом лечении отосклероза — заболевания, при котором постепенно снижается слух, появляется ощущение шума в ушах. Благодаря новой разработке теперь врачи могут выполнять операции при сложной, а именно облитерирующей форме отосклероза, быстрее — за полтора часа вместо пяти — и с наименьшим риском возникновения осложнений и рецидивов заболевания», — рассказала заммэра.

Методика применяется для лечения пациентов, у которых потеря слуха вызвана изменениями в костной структуре лабиринта внутреннего уха. При этой патологии костная ткань разрастается, что приводит к затруднению восприятия звуковых сигналов. Обычно в таких случаях выполняется вскрытие барабанной полости, удаление арки стремени и установка протеза. Но в рамках новой разработки микрохирургическая операция проводится в несколько этапов, применяются высокотехнологичные инструменты, комбинируется контактная и бесконтактная методики.

Сначала с помощью микробора удаляется избыточная костная ткань, формируется ниша овального окна и истончается основание стремени. Затем, перед установкой протеза, с помощью углекислотного лазера выполняется фенестрация, то есть создание нового отверстия в основании стремени. После этого проход, соединяющий среднее и внутреннее ухо, закрывают мембраной, аутовенозным трансплантатом, который формируют из тканей самого пациента. На трансплантат устанавливают протез стремени и фиксируют его на длинной ножке наковальни (соседней слуховой косточки).

Как ответили врачи, новая методика более эффективная и безопасная, позволяет меньше травмировать ткани и снизить риск возникновения осложнений и рецидива тугоухости, а также облегчить и ускорить реабилитацию. Также уменьшается лекарственная нагрузка на пациента при использовании общей анестезии.

«Развивая столичное здравоохранение, мы преследуем одну глобальную цель — повысить качество и продолжительность жизни москвичей. Для этого нужен комплексный подход. Недостаточно просто заменить устаревшее оборудование на новое или отремонтировать стационары. Ключевую роль играют именно наши врачи. Они не только регулярно повышают свою квалификацию, но и создают уникальные методики для эффективного лечения пациентов», — подчеркнула Ракова.

НИКИО им. Л. И. Свержевского — ведущее медицинское учреждение столицы в области оказания специализированной оториноларингологической помощи, отметили в соцкомлексе Москвы. Многие образцы представленного здесь оборудования не имеют аналогов в городском и российском здравоохранении.

