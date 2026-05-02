14:20, 2 мая 2026Экономика

Мэр Туапсе рассказал о ситуации в городе

Бойко: В Туапсе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов
Дмитрий Воронин

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Мэр Туапсе Сергей Бойко рассказал о ситуации в городе, где продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Бойко, работы по-прежнему ведутся на трех участках, а в местных гостиницах остаются 57 человек, которых ранее эвакуировали из домов, расположенных рядом с атакованным украинскими беспилотниками НПЗ.

Накануне стало известно, что после пожара в Туапсе было собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров мазута и загрязненного им грунта.

Также 2 мая в Туапсе полностью ликвидировали пожар, возникший на морском терминале.

