13:22, 2 мая 2026Россия

Пожар в Туапсе полностью ликвидировали

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован
Дмитрий Воронин
Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Пожар на морском терминале в Туапсе, возникший в результате атаки украинских беспилотников, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, уточнили в Оперштабе.

Ранее стало известно, что утром 2 мая пожарным удалось потушить открытое горение.

ВСУ атаковали Туапсе дронами в ночь на 1 мая. Уточнялось, что пострадавших в результате нападения не было, но на территории терминала произошел пожар.

