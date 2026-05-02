14:04, 2 мая 2026

В России оценили шансы Турции заменить США в роли посредника в переговорах по Украине

Депутат Чепа: Турция не сможет заменить США в переговорах
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция может выступить как площадка для переговоров между Россией и Украиной, но заменить США в качестве посредника не сможет, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отчаялся убедить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поддержать Киев в конфликте с Россией. В материале указано, что многие украинцы разочаровались в США.

Депутат отметил, что Турция либо другая страна могут принять участие в мирных переговорах в качестве площадки, при этом посредниками в этой роли будут выступать именно США. По его мнению, Стамбул не сможет влиять на мнение Европы в этом вопросе так, как это делает американский лидер Дональд Трамп.

«Турция наверняка хотела бы стать во многом лидирующий державой. Мы понимаем амбиции президента Реджепа Эрдогана в создании Османской империи, но ему до этого еще очень далеко. Заменить США Турция не сможет. И оказывать такое влияние на Европу Турция не в состоянии», — сказал Чепа.

Ранее Зеленский отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фокус Вашингтона сместился. По словам Зеленского, нельзя откладывать решение украинского кризиса.

    Последние новости

    Германия начала готовиться к войне

    США накажут Германию выводом своих войск

    Главнокомандующий ВСУ приехал на передовую

    Европейских участников НАТО назвали одержимыми идеей войны

    В России оценили шансы Турции заменить США в роли посредника в переговорах по Украине

    В российском регионе подожгли лес сигнальной ракетой

    Стало известно решение Зеленского по переговорам с Россией

    В российском регионе потратят 10 миллионов рублей на 10-минутный салют

    Блогерша раскрыла простой способ избавиться от масляного пятна на одежде

    Россиянам рассказали о последствиях весеннего похолодания для организма

    Все новости
