13:44, 2 мая 2026

В российском регионе подожгли лес сигнальной ракетой

Дмитрий Воронин
СюжетЛесные пожары:

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

Мужчину, который, по данным СМИ, решил впечатлить туристов, запустив сигнальные ракеты в тайгу, что привело к пожару в районе села Бархатово в Красноярском крае, нашли полицейские. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как пишет «Абзац», пиротехническое средство упало в сухую траву, с которой огонь распространился на деревья, охватив площадь в 17 гектаров.

В МВД уточнили, что причастным к случайному поджогу в связи с неосторожным обращением с фаерами оказался житель Красноярска 1970 года рождения. Сейчас устанавливается ущерб и проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В апреле самый крупный лесной пожар в России бушевал на площади 51,6 тысячи гектаров в Еврейской автономной области, где горели в основном заболоченные территории.

    Последние новости

    Германия начала готовиться к войне

    США накажут Германию выводом своих войск

    Главнокомандующий ВСУ приехал на передовую

    Европейских участников НАТО назвали одержимыми идеей войны

    В России оценили шансы Турции заменить США в роли посредника в переговорах по Украине

    В российском регионе подожгли лес сигнальной ракетой

    Стало известно решение Зеленского по переговорам с Россией

    В российском регионе потратят 10 миллионов рублей на 10-минутный салют

    Блогерша раскрыла простой способ избавиться от масляного пятна на одежде

    Россиянам рассказали о последствиях весеннего похолодания для организма

    Все новости
