14:09, 2 мая 2026Мир

Европейских участников НАТО назвали одержимыми идеей войны

Дмитрий Воронин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейские участники Североатлантического альянса, проводя учения вблизи российских границ, готовят почву для войны, которой они одержимы. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, которого цитирует РИА Новости.

«Европейские члены НАТО одержимы идеей неизбежной войны в Европе и желанием продемонстрировать свою моральную и техническую готовность к ней», — написал российский постпред в X.

Указание на подготовку европейцев к началу боевых действий Ульянов связал с данными о стартовавших в Финляндии артиллерийских учениях Northern Strike 26, которые проводятся в 70 километрах от границы с РФ.

Тем временем западные СМИ сообщают, что Германия начала готовиться к возможной войне, несмотря на нехватку средств в бюджете, о которой, призывая экономить и больше работать, регулярно заявляет канцлер Фридрих Мерц.

