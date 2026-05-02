Потерявший сознание во время матча игрок «Крыльев Советов» рассказал о самочувствии

14:24, 2 мая 2026Спорт

Потерявший сознание Ильзат Ахметов: Слава богу, у меня все хорошо
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ильзат Ахметов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, потерявший сознание во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», высказался о своем самочувствии. Его слова приводит Telegram-канал самарского клуба.

По словам футболиста, его состояние стабилизировалось. «Слава Богу у меня все хорошо. Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания!» — заявил Ахметов.

Ранее сообщалось, что у хавбека диагностировано сотрясение мозга. На 72-й минуте Ахметов столкнулся головой с игроком москвичей Кристофером Ву, после чего упал лицом на газон.

«Крылья» выиграли в том матче со счетом 2:1. Благодаря этой победе они поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

