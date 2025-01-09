Смертельную аварию с въехавшими в яму на снегоходе детьми сняли на видео

В Иркутской области двое детей попали в аварию на снегоходе

В Иркутской области двое детей попали в смертельную аварию во время катания на снегоходе. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Babr Mash в Telegram.

На кадрах видно, как транспортное средство с двумя людьми на скорости въезжает в участок земли, похожий на яму. В результате пассажир и водитель вылетают с сидений. В это же время на фоне раздаются крики.

Как выяснилось, на снегоходе находились 11-летний мальчик, спасти которого не удалось, и его 13-летняя сестра. Девочку доставили в реанимацию. Кто из подростков был за рулем, не уточняется.

По информации издания, авария произошла в районе лагеря «Орленок» в девяти километрах от поселка Залари. В свою очередь, Telegram-канал «112» утверждает, что все случилось на территории учреждения.

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Самарской области школьник лишился скальпа во время катания с горки на ватрушке. По словам очевидца, ребенок не справился с управлением и упал на покрывшийся твердой коркой льда снег.