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16:36, 9 января 2025Путешествия

Туристы решили сделать селфи в горах Узбекистана и не выжили

Туристы решили сделать селфи на перевале Камчик в Узбекистане и не выжили
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Mirzoulugʻbek / Wikipedia

Двое туристов решили сделать селфи на горном перевале Камчик в Узбекистане и не выжили. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МЧС республики Мурад Садыков.

Трагическая ситуация произошла неподалеку от автомобильной трассы Ташкент — Андижан — Ош на площадке для стоянки специальной техники. Отмечается, что она не была предназначена для посещения посторонними.

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«Несмотря на это, группа туристов поднялась на эту площадку, и один из них, встав на ее край, попытался сделать интересное селфи», — говорится в сообщении. При этом мужчина поскользнулся и в момент падения схватил за руку стоявшего рядом знакомого.

В результате оба путешественника оказались в глубокой впадине, в которую впоследствии обрушился огромный сугроб снега. Садыков отметил, что через несколько минут на месте происшествия уже были спасатели, которые оперативно извлекли людей из-под снега, но спасти их уже не удалось.

Ранее испанская туристка делала селфи и выпала из движущегося поезда на Шри-Ланке. Во время фотографирования 37-летняя женщина, имя которой не приводится, стояла на подножке вагона. Она врезалась в опору линии электропередачи около железнодорожной станции Идалгашинна и упала.

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