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16:39, 9 января 2025Россия

Удар дронов по замаскированной артиллерии ВСУ под Курском сняли на видео от первого лица

МО РФ опубликовало видео удара БПЛА по артиллерийской установке ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео удара расчета FPV-дронов центра «Рубикон» по самоходной артиллерийской установке (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Ролик опубликовало Минобороны Российской Федерации (МО РФ) в Telegram.

На снятых от первого лица кадрах видно, как один из дронов быстро приближается к замаскированной украинской технике, после чего запись прерывается и переключается на второй беспилотник, также направляющийся к цели.

В ведомстве констатировали, что артиллерийская установка ВСУ уничтожена.

Ранее Минобороны России показало видео удара беспилотником по боевой бронемашине ВСУ в Курской области. На кадрах с дрона видно, как он летит к автомобилю, пока запись не обрывается после попадания в цель.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 9 января, с начала вторжения Киев потерял более 50 310 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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