Удар дронов по замаскированной артиллерии ВСУ под Курском сняли на видео от первого лица

МО РФ опубликовало видео удара БПЛА по артиллерийской установке ВСУ под Курском

В сети появилось видео удара расчета FPV-дронов центра «Рубикон» по самоходной артиллерийской установке (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Ролик опубликовало Минобороны Российской Федерации (МО РФ) в Telegram.

На снятых от первого лица кадрах видно, как один из дронов быстро приближается к замаскированной украинской технике, после чего запись прерывается и переключается на второй беспилотник, также направляющийся к цели.

В ведомстве констатировали, что артиллерийская установка ВСУ уничтожена.

Ранее Минобороны России показало видео удара беспилотником по боевой бронемашине ВСУ в Курской области. На кадрах с дрона видно, как он летит к автомобилю, пока запись не обрывается после попадания в цель.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 9 января, с начала вторжения Киев потерял более 50 310 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.