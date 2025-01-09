Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:07, 9 января 2025Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Папиных дочек»

Игравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Анатолий Хропов умер в 60 лет
Денис Рузаев
Денис Рузаев

Фото: Кирилл Тулин / Коммерсантъ

Известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Папины дочки» актер Анатолий Хропов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает «Вечерний Петербург» со ссылкой на театральную мастерскую АСБ.

Смерть артиста наступила в ночь с 5 на 6 января. Как выяснили «Аргументы и факты», ее причиной могло стать онкологическое заболевание.

«Он у нас перестал играть еще до начала прошлого театрального сезона. Насколько мне известно, он умер от онкологии. Давно болел, он вообще был нездоровый человек», — рассказали о смерти Хропова в театре «Особняк», где ранее играл актер.

На счету Хропова было более 110 ролей в фильмах и сериалах, включая такие телепроекты, как «Морские дьяволы», «Универ» и «СашаТаня». Он также выходил на сцену в московских и петербургских театрах. До прихода в актерскую профессию Хропов работал фельдшером скорой помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории. Что его разозлило?

      Участник популярного шоу ТНТ погиб в зоне спецоперации

      Женщинам назвали причину оставаться активными в менопаузу

      Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили

      Раскрыто место исчезновения носков в стиральной машине

      Праздновавший Новый год россиянин выстрелил из ружья в жену и ее сестру

      Польша разрешила Нетаньяху приехать на годовщину освобождения Аушвица

      В кабине пилотов российского самолета треснуло стекло

      Стало известно о побеге нескольких украинок из Дании по одной причине

      В российском регионе мужчину осудят за расправу над бывшей женой своего сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше