Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Папиных дочек»

Игравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Анатолий Хропов умер в 60 лет

Известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Папины дочки» актер Анатолий Хропов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает «Вечерний Петербург» со ссылкой на театральную мастерскую АСБ.

Смерть артиста наступила в ночь с 5 на 6 января. Как выяснили «Аргументы и факты», ее причиной могло стать онкологическое заболевание.

«Он у нас перестал играть еще до начала прошлого театрального сезона. Насколько мне известно, он умер от онкологии. Давно болел, он вообще был нездоровый человек», — рассказали о смерти Хропова в театре «Особняк», где ранее играл актер.

На счету Хропова было более 110 ролей в фильмах и сериалах, включая такие телепроекты, как «Морские дьяволы», «Универ» и «СашаТаня». Он также выходил на сцену в московских и петербургских театрах. До прихода в актерскую профессию Хропов работал фельдшером скорой помощи.

