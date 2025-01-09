Shot: В возрасте 53 лет умер ресторатор Кирилл Гусев

В возрасте 53 лет умер один из самых известных рестораторов Москвы Кирилл Гусев, у него остановилось сердце. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В 2012 году Гусев стал лауреатом премии «Человек года» в номинации «Ресторатор года». Также он открыл ряд заведений, в том числе «Павильон» на Патриарших прудах. Кроме того, ресторатор общался с российскими звездами, в том числе Филиппом Киркоровым.

В ноябре 2024 года на 53-ем году жизни умер известный российский журналист, шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин. Причины ухода из жизни не сообщались.