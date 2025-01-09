В Белоруссии отказались верить словам Трампа о мире на Украине

Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков не верит словам Трампа об Украине

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Сыранков отказался верить словам избранного президента США Дональда Трампа о мире на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Лично я не верю Трампу и его желанию принести мир на Украину. Это не более, чем политическая уловка, (…) чтобы сохранить доминирование американцев», — сказал он. По его мнению, Вашингтон хочет создать разрыв между Россией и Китаем, перетянув Москву под контроль Запада.

Сыранков также поддержал более глубокое участие Минска в китайской инициативе «Сообщество единой судьбы человечества». Кандидат в президенты республики отметил сходство мирного предложения Китая с миролюбивой политикой Белоруссии. Как он утверждает, Минск больше всех заинтересован в установлении справедливого мира на Украине.