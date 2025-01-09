В Германии раскритиковали одно требование Трампа к НАТО

Хабек счел требование Трампа увеличить расходы НАТО до 5 % ВВП нереалистичными

Требование избранного президента США Дональда Трампа увеличить оборонные расходы Североатлантического альянса до 5 процентов ВВП являются нереалистичными. Об этом заявил вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек, сообщает ZDF.

«То, что предлагает Трамп, нереалистично. Мы не сможем поднять расходы на оборону НАТО до 5 процентов от ВВП. 3,5 процента — это примерно то, что сейчас обсуждается в альянсе как среднесрочная цель. (...) Если через несколько лет мы достигнем разумных условий для безопасности нашей страны, то тогда можно будет снова сократить расходы», — отметил политик.

По словам Хабека, рост геополитической напряженности в мире требует от Европы увеличения военных расходов и поэтому перед Германией стоит два пути. В частности, речь идет либо о создании новых специальных фондов для обороны, либо о реформе долгового тормоза.

7 января стало известно о планах Трампа добиться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5 процентов их ВВП. По его словам, Североатлантический альянс не сможет выполнять задачи при расходах в 2 процента от ВВП стран.