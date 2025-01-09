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13:00, 9 января 2025Россия

В Госдуме высказались о затягивании Украиной хода СВО

Депутат ГД Чепа: снижение возраста мобилизации на Украине затянет ход СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Возможное снижение возраста мобилизации на Украине лишь затянет ход проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, его слова приводит NEWS.ru.

По заявлению Чепы, на итог конфликта не сможет повлиять и поставка новых вооружений Киеву, тем более что, по его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена уже подтвердила прекращение поставок.

«Планируемых поставок [оружия Украине] не будет. Неизвестно, будет ли проведена новая мобилизация, снижение возрастного ценза до 18-25 лет (...) — все эти действия могут оттянуть сроки СВО, не более того», — высказался депутат о затягивании конфликта.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины отказалась от мобилизации женщин. Парламент Украины также принял решение ставить женщин на воинский учет исключительно на добровольной основе.

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