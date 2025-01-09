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17:26, 9 января 2025Мир

В Калифорнии сгорел дом сына Байдена

The Daily Mail: В Калифорнии сгорел дом сына Байдена стоимостью 4 млн долларов
Семен Александров (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера стоимостью 4 миллиона долларов полностью сгорел в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно эксклюзивным кандрам издания, «от роскошного особняка 1950-х годов с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, из которого открывался панорамный вид на Тихий океан» остались только два дымохода.

Отмечается, что Хантер Байден арендовал дом вместе со своей женой за 15,8 тысяч долларов. Кроме того, в результате пожара также был уничтожен соседний дом, который арендовала Секретная служба США для охраны сына президента страны.

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