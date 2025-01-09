В Кремле оценили возможность контактов Путина и Трампа

Песков: Путин поприветствует решение Трампа возобновить контакты

Президент России Владимир Путин поприветствует решение избранного американского лидера Дональда Трампа возобновить двусторонние контакты, если оно будет принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В случае, если после вступления в должность политическая воля [Трампа] к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, российский лидер неоднократно выражал свою готовность к диалогу и указывал на его необходимость. При этом пресс-секретарь Путина добавил, что со стороны команды Трампа на данный момент не поступало запросов на контакты.

7 января Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским коллегой.