В Кремле высказались об остановке транзита российского газа

Песков: бенефициаром остановки транзита российского газа в Европу являются США

Бенефициаром остановки транзита российского газа в Европу являются США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Конечно, бенефициаром этой ситуации являются США, которые существенно повысили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам», — сказал он.

При этом официальный представитель Кремля не стал раскрывать, по какому маршруту Словакия сейчас получает российский газ.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита российского газа через Украину вредит Европейскому союзу (ЕС) и помогает США увеличить поставки газа в регион. Он подчеркнул, что Киеву ничего не мешает снова запустить транзит. По его словам, за «авантюру» Владимира Зеленского ЕС заплатит примерно 70 миллиардов евро.