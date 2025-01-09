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12:58, 9 января 2025Мир

В Кремле высказались об остановке транзита российского газа

Песков: бенефициаром остановки транзита российского газа в Европу являются США
Семен Александров (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бенефициаром остановки транзита российского газа в Европу являются США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Конечно, бенефициаром этой ситуации являются США, которые существенно повысили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам», — сказал он.

При этом официальный представитель Кремля не стал раскрывать, по какому маршруту Словакия сейчас получает российский газ.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита российского газа через Украину вредит Европейскому союзу (ЕС) и помогает США увеличить поставки газа в регион. Он подчеркнул, что Киеву ничего не мешает снова запустить транзит. По его словам, за «авантюру» Владимира Зеленского ЕС заплатит примерно 70 миллиардов евро.

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