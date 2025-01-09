В Кремле заявили о национальных интересах России в Арктике

Пресс-секретарь Песков: Арктика — зона национальных интересов России

Арктика — зона национальных интересов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении мира и стабильности в этом регионе.

«Это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», — заявил Песков.

Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин пообещал обсудить с правительством новые меры развития Арктики — среди них и возведение новых кинотеатров на Севере.