69-я параллель
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12:52, 9 января 202569-я параллель

В Кремле заявили о национальных интересах России в Арктике

Пресс-секретарь Песков: Арктика — зона национальных интересов России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Арктика — зона национальных интересов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении мира и стабильности в этом регионе.

«Это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», — заявил Песков.

Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин пообещал обсудить с правительством новые меры развития Арктики — среди них и возведение новых кинотеатров на Севере.

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