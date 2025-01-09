В окружении Трампа допустили сделку России и США по безопасности

ТАСС: в окружении Трампа считают возможной сделку между РФ и США по безопасности

В переходной команде избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа допускают достижение Москвой и Вашингтоном крупной сделки по безопасности после предстоящей смены власти. Об этом ТАСС сообщил представитель окружения республиканца.

Собеседник агентства затруднился уточнить, кого Трамп собирается отправить в РФ в качестве нового американского посла, идет ли речь о политическом назначенце или кадровом дипломате.

При этом он подтвердил, что поездка в Киев спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, запланированная на начало января этого года, отложена. Ее новые сроки и причины переноса представитель окружения Трампа не назвал.

Ранее Кит Келлог заявил, что Трамп хочет завершить украинский конфликт «как можно скорее». По его словам, окончание кризиса важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира.