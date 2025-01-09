Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 9 января 2025Мир

В окружении Трампа допустили сделку России и США по безопасности

ТАСС: в окружении Трампа считают возможной сделку между РФ и США по безопасности
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Foster / Unsplash

В переходной команде избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа допускают достижение Москвой и Вашингтоном крупной сделки по безопасности после предстоящей смены власти. Об этом ТАСС сообщил представитель окружения республиканца.

Собеседник агентства затруднился уточнить, кого Трамп собирается отправить в РФ в качестве нового американского посла, идет ли речь о политическом назначенце или кадровом дипломате.

При этом он подтвердил, что поездка в Киев спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, запланированная на начало января этого года, отложена. Ее новые сроки и причины переноса представитель окружения Трампа не назвал.

Ранее Кит Келлог заявил, что Трамп хочет завершить украинский конфликт «как можно скорее». По его словам, окончание кризиса важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Ранее режиссер уже перенес два инфаркта

      Хакеры раскрыли данные работников украинских военкоматов

      В Калифорнии объявили режим масштабного бедствия

      В США сочли слова Трампа «предупредительным выстрелом» для Зеленского

      Сексолог раскрыла способ правильно говорить с партнером о желаниях в постели

      Мужчина с мачете попытался зайти в Капитолий

      В окружении Трампа допустили сделку России и США по безопасности

      Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом Пэрис Хилтон

      Биткоины осужденного за крупнейшую взятку в истории экс-следователя начали передавать РФ

      Собчак отреагировала на сообщение о клинической смерти Кеосаяна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше