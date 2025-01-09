В России назвали купивших детям костюмы из популярного сериала родителей экстремистами

Депутат Иванов назвал экстремизмом покупку детям костюмов из «Игры в кальмара»

Покупая детям костюмы из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара», родители становятся соучастниками деструктивной идеологии и экстремистами. Об этом заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru.

По его словам, сериал романтизирует насилие и представляет серьезную угрозу для общества, закладывая неправильные ориентиры в юных россиян. Политик назвал «Игру в кальмара» манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека. Он подчеркнул, что герои ленты не спасают мир, а сражаются с другими людьми ради выживания. В результате из-за такого контента дети начинают воспринимать насилие как норму, что может привести к негативным последствиям, отметил собеседник издания.

Иванов считает, что сериал попадает под уголовную статью об организации экстремистского сообщества, так как де-факто оправдывает необходимость в подобной деятельности. «Родители, которые потакают таким увлечениям своих детей, должны быть привлечены к ответственности, ведь их действия не просто безответственны — они опасны для общества», — заявил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что получает множество обращений о видеоиграх, сюжеты которых содержат «агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей». По его словам, в январе депутаты планируют принять решение о защите граждан России от такого контента.