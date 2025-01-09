Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 9 января 2025Россия

В России назвали купивших детям костюмы из популярного сериала родителей экстремистами

Депутат Иванов назвал экстремизмом покупку детям костюмов из «Игры в кальмара»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Сериал «Игра в кальмара» 

Покупая детям костюмы из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара», родители становятся соучастниками деструктивной идеологии и экстремистами. Об этом заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru.

По его словам, сериал романтизирует насилие и представляет серьезную угрозу для общества, закладывая неправильные ориентиры в юных россиян. Политик назвал «Игру в кальмара» манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека. Он подчеркнул, что герои ленты не спасают мир, а сражаются с другими людьми ради выживания. В результате из-за такого контента дети начинают воспринимать насилие как норму, что может привести к негативным последствиям, отметил собеседник издания.

Иванов считает, что сериал попадает под уголовную статью об организации экстремистского сообщества, так как де-факто оправдывает необходимость в подобной деятельности. «Родители, которые потакают таким увлечениям своих детей, должны быть привлечены к ответственности, ведь их действия не просто безответственны — они опасны для общества», — заявил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что получает множество обращений о видеоиграх, сюжеты которых содержат «агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей». По его словам, в январе депутаты планируют принять решение о защите граждан России от такого контента.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

      Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 февраля

      Премьеру Бельгии прислали письма с токсичным порошком

      Столичные врачи разработали новый метод восстановления слуха

      Вероятность независимости Гренландии после слов Дании оценили

      Стилист Рогов призвал носить задом наперед один предмет одежды

      Мэр европейского города запретил жителям болеть

      Роботы-пылесосы получили руки и ноги

      Российский блогер раскрыл способ сэкономить на покупке авиабилетов

      Варламов посетил Исландию и раскрыл одну особенность страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше