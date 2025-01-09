Володин заявил о планах Госдумы защитить детей от деструктивного контента в видеоиграх

В январе депутаты Госдумы (ГД) планируют принять решение о защите граждан России, в том числе детей, от деструктивного контента. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.
«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей», — написал он.
Свой пост председатель Госдумы сопроводил опросом, в котором поинтересовался, поддерживают ли его подписчики инициативу. На момент написания новости в нем приняли участие почти 30 тысяч человек, 84 процента из которых высказались за принятие мер против деструктивного контента.