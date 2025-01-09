Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 9 января 2025Россия

В России высказались о росте поддержки Москвы в Европе

Депутат Чепа заявил о росте поддержки позиций России в Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Рост поддержки позиций Москвы в Европе объясняется не пророссийскими настроениями ряда партий, а тяжелыми экономическими последствиями от разрыва отношений со страной, высказался в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Речь не о партиях, которые яро поддерживают Россию, а о тех, кто недоволен политикой, проводимой западными странами, — сказал Чепа. — Они понимают, что санкции против нашей страны сказываются на их жизнях, на жизни населения, на бизнесе и экономике. Поэтому и появляется все больше сторон, которые выступают против антироссийской политики».

Депутат подчеркнул, что речь не идет о пророссийских взглядах ряда европейских партий. Но, по его словам, ситуация складывается таким образом, что голоса против действий текущих руководств западных стран и в поддержку восстановления экономик согласуются с некоторыми позициями России.

«Отношение к украинскому конфликту, к России в Европе уже меняется, мы это видим. Видим, что происходит, как тяжело странам, тем же Германии, Франции удерживать политику НАТО. Рост недовольство такой линией идет почти во всех европейских государствах», — заключил Чепа.

Ранее Бартломей Кот, аналитик польского Фонда имени Казимира Пулаского заявил, что в Европе растет число политических партий, которые поддерживают близкую Москве позицию. Они выступают за остановку конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Башара Асада могла работать на британскую разведку. Что известно о прошлом бывшей первой леди Сирии?

      В столице спасли просидевшего неделю в «застенке» котенка

      Главнокомандующий армией стал президентом Ливана

      Россиянам назвали способы защититься от роста цен

      Россиянин расправился с братом во время новогоднего застолья

      Европа рекордно нарастила закупки одного вида российского топлива

      В России высказались о росте поддержки Москвы в Европе

      Турист ударил сотрудника отеля из-за столика на завтраке и угодил под арест

      Кандидат в президенты Белоруссии выступила за сокращение президентского срока

      Число украинцев за границей и на родине почти уравнялось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше