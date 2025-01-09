Депутат Чепа заявил о росте поддержки позиций России в Европе

Рост поддержки позиций Москвы в Европе объясняется не пророссийскими настроениями ряда партий, а тяжелыми экономическими последствиями от разрыва отношений со страной, высказался в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Речь не о партиях, которые яро поддерживают Россию, а о тех, кто недоволен политикой, проводимой западными странами, — сказал Чепа. — Они понимают, что санкции против нашей страны сказываются на их жизнях, на жизни населения, на бизнесе и экономике. Поэтому и появляется все больше сторон, которые выступают против антироссийской политики».

Депутат подчеркнул, что речь не идет о пророссийских взглядах ряда европейских партий. Но, по его словам, ситуация складывается таким образом, что голоса против действий текущих руководств западных стран и в поддержку восстановления экономик согласуются с некоторыми позициями России.

«Отношение к украинскому конфликту, к России в Европе уже меняется, мы это видим. Видим, что происходит, как тяжело странам, тем же Германии, Франции удерживать политику НАТО. Рост недовольство такой линией идет почти во всех европейских государствах», — заключил Чепа.

Ранее Бартломей Кот, аналитик польского Фонда имени Казимира Пулаского заявил, что в Европе растет число политических партий, которые поддерживают близкую Москве позицию. Они выступают за остановку конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией.