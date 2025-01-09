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03:58, 9 января 2025Мир

В Сирии сообщили об ударе израильского самолета по военному аэродрому

РИА Новости: самолет израильских ВВС нанес удары по военному аэродрому в Сирии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетПожары в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанес удар по военному аэродрому Халхала на юге Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства сообщил, что израильский самолет вошел в воздушное пространство Сирии и выпустил ракеты по базе ВВС Халхала, расположенной в провинции Сувейда. Он добавил, что на территории аэродрома продолжают раздаваться звуки взрывов, а также заметен сильный пожар.

В декабре ВВС Израиля атаковали военные объекты в Сирии. Под удар попали объекты в провинциях Латакия и Тартус. Там прозвучали мощные взрывы. Кроме того, атаке подверглись провинции Хама и Хомс.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил удары авиации по стратегически важным военным объектам Сирии. Он объяснил, что еврейское государство не намерено вмешиваться во внутренние дела Сирии, однако планирует сделать все необходимое для обеспечения своей безопасности.

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