Израиль атаковал военные объекты в Сирии

РИА Новости: ВВС Израиля ударили по военным объектам в Латакии и Тартусе

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали военные объекты в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что под удар попали объекты в провинциях Латакия и Тартус. По данным агентства, там прозвучали мощные взрывы.

Кроме того, атаке подверглись провинции Хама и Хомс. Подробности о последствиях ударов не приводятся.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил удары авиации страны по стратегически важным военным объектам Сирии. Он отметил, что еврейское государство не намерено вмешиваться во внутренние дела Сирии, однако планирует сделать все необходимое для обеспечения своей безопасности.