В США рассказали о пересмотре подхода Трампа к Украине

FT: Команда Трампа пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа начинает пересматривать подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Вся команда [Трампа] одержима идеей силы и выглядит сильной, поэтому они пересматривают свой подход к Украине», — рассказал журналистам европейский чиновник, беседовавший с членами будущей администрации Трампа.

По его мнению, для Дональда Трампа важно избежать сравнений его действий на Украине с политикой действующего президента Джо Байдена в Афганистане. В публикации при этом обращают внимание, что сам Трамп теперь говорит об урегулировании украинского кризиса не за 24 часа, а за полгода, и это показывает происходящий пересмотр его подхода.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал об отсутствии у Трампа мирного плана по Украине. По его мнению, в СМИ публикуют лишь его отдельные заявления по украинскому конфликту, а целостного подхода по урегулированию у него нет.