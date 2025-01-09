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05:04, 9 января 2025Мир

В США сочли слова Трампа «предупредительным выстрелом» для Зеленского

Офицер Дэвис: Трамп намекнул Зеленскому, что не предложит Киеву членство в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп дал понять, что Украине не стоит рассчитывать на приглашение в НАТО. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал заявление американского политика о понимании им позиции России по вопросу вступления Киева в альянс. По словам Дэвиса, Трамп не стал поддерживать «ложные надежды» на то, что его приход к власти поможет добиться выгодного для Украины результата.

Вместо этого он сделал «предупредительный выстрел» в сторону украинского лидера Владимира Зеленского и глав европейских стран, отметил подполковник. «Как бы резко это ни выглядело, Трамп задает правильные ожидания как для украинцев, так и для западных союзников, поскольку не менее суровая правда заключается в том, что на данный момент для Украины не существует военного решения, которое позволило бы предотвратить военные потери», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО. Он отметил, что российская сторона долгие годы говорила, что Киев не должен быть связан с альянсом.

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