В США заявили о праве Зеленского определять условия завершения конфликта

Пентагон: решение об окончании конфликта на Украине будет принимать Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о мирных переговорах. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что США не станут диктовать Киеву условия завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в мирных переговорах России и Украины. По его словам, необходимо «подтолкнуть» российскую сторону к гарантированному миру.

До этого президент России Владимир Путин допустил, что Москва может пойти на переговоры с Зеленским, если он победит на выборах президента.