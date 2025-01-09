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10:38, 9 января 2025Забота о себе

Врач предупредил о риске рака из-за безобидной привычки

Онколог Елкин: привычка постоянно прикусывать губы повышает риск рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Во время стресса или напряженной работы многие люди прикусывают губы или внутреннюю сторону щек, но эта безобидная на первый взгляд привычка может привести к тяжелым последствиям, предупредил онколог клиники «Евроонко» Антон Елкин. Об этом эксперт рассказал «Ленте.ру».

По словам врача, постоянное прикусывание губ или щек повышает риск развития рака, потому что из-за этого на слизистых оболочках рта формируются микротрещины и ранки. Он объяснил, что эти повреждения не успевают зажить из-за частоты травмирования, что, в свою очередь, приводит к хроническому воспалению.

Чтобы восстановить ткань, клетки активно делятся, а при раздражающих факторах повышается риск атипичных изменений, развития опухолей

Антон Елкинонколог
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Онколог призвал не оставлять без внимания долго незаживающие язвы и уплотнения в полости рта. По его словам, при их появлении необходимо обратиться к врачу-стоматологу, который назначит необходимые исследования.

Ранее Елкин перечислил неочевидные факторы риска рака желчного пузыря. Он предупредил, что в зоне риска находятся женщины старше 50 лет.

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