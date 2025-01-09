Зеленский высказался за отправку иностранных военных на Украину до завершения конфликта

«Страна.ua»: Зеленский высказался за размещение иностранных военных на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за размещение контингента иностранных военных на территории республики до завершения конфликта. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

«В прошлом году Франция выдвинула идею развернуть контингент партнеров Украины (...) Я считаю, что размещение контингента партнеров является одним из лучших инструментов», — заявил украинский лидер.

По его словам, подобные сигналы о размещении иностранных военных на территории республики Киев получал и от других союзников, включая Великобританию.

В декабре премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня.