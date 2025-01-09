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16:47, 9 января 2025Бывший СССР

Зеленский высказался за отправку иностранных военных на Украину до завершения конфликта

«Страна.ua»: Зеленский высказался за размещение иностранных военных на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за размещение контингента иностранных военных на территории республики до завершения конфликта. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

«В прошлом году Франция выдвинула идею развернуть контингент партнеров Украины (...) Я считаю, что размещение контингента партнеров является одним из лучших инструментов», — заявил украинский лидер.

По его словам, подобные сигналы о размещении иностранных военных на территории республики Киев получал и от других союзников, включая Великобританию.

В декабре премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня.

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