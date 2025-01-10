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09:15, 10 января 2025Мир

Байден помолился за продолжение Трампом борьбы с пожарами в Калифорнии

Байден: Я молюсь за продолжение Трампом помощи в борьбе с пожарами в Калифорнии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПожары в США:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Действующий лидер США Джо Байден признался, что молится за продолжение избранным президентом Дональдом Трампом оказания помощи в борьбе со вспыхнувшими в Калифорнии пожарами. Об этом сообщает Politico.

Байден объявил, что правительство покроет 100 процентов всех расходов на борьбу с пожарами в Лос-Анджелесе, однако он усомнился в том, что Трамп будет столь же щедр в вопросе ликвидации пожаров, которые могут стать самыми дорогостоящими в истории США.

«Я не в состоянии ответить на этот вопрос... Я молю Бога, чтобы они это сделали», — так Байден ответил на вопрос о планах будущей администрации по оказанию помощи в борьбе с пожарами.

Ранее Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата. Площадь пожаров достигла почти 11 тысяч гектаров, эвакуировано 360 тысяч человек.

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