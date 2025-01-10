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01:43, 10 января 2025Мир

Бывший президент Уругвая отказался от борьбы с раком и попрощался с народом

Экс-президент Уругвая Мухика, болеющий раком, попрощался с народом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Martin Varela Umpierrez / Reuters

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика отказался от продолжения борьбы с раком и попрощался с народом. Об этом сообщило издание El Tiempo.

«Рак пищевода теперь распространился на печень. Это ничем не остановить», — сказал Мухика.
Он отметил, что его организм не выдержит еще одной операции и заявил, что нуждается в отдыхе.

Мухика был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы. В 2024 году у него диагностировали рак пищевода, осложнившийся ранее перенесенным заболеванием.

В 2019 году рак легких диагностировали у предшественника Мухики Табаре Васкеса. «Во время томографического исследования было подтверждено наличие злокачественного образования в правом легком», — сказал бывший лидер Уругвая.

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