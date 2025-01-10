Бывший президент Уругвая отказался от борьбы с раком и попрощался с народом

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика отказался от продолжения борьбы с раком и попрощался с народом. Об этом сообщило издание El Tiempo.
«Рак пищевода теперь распространился на печень. Это ничем не остановить», — сказал Мухика.
Он отметил, что его организм не выдержит еще одной операции и заявил, что нуждается в отдыхе.
Мухика был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы. В 2024 году у него диагностировали рак пищевода, осложнившийся ранее перенесенным заболеванием.
В 2019 году рак легких диагностировали у предшественника Мухики Табаре Васкеса. «Во время томографического исследования было подтверждено наличие злокачественного образования в правом легком», — сказал бывший лидер Уругвая.