Бывший президент Уругвая отказался от борьбы с раком и попрощался с народом

Экс-президент Уругвая Мухика, болеющий раком, попрощался с народом

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика отказался от продолжения борьбы с раком и попрощался с народом. Об этом сообщило издание El Tiempo.

«Рак пищевода теперь распространился на печень. Это ничем не остановить», — сказал Мухика.

Он отметил, что его организм не выдержит еще одной операции и заявил, что нуждается в отдыхе.

Мухика был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы. В 2024 году у него диагностировали рак пищевода, осложнившийся ранее перенесенным заболеванием.

В 2019 году рак легких диагностировали у предшественника Мухики Табаре Васкеса. «Во время томографического исследования было подтверждено наличие злокачественного образования в правом легком», — сказал бывший лидер Уругвая.