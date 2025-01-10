Детские авиабилеты в России начнут продавать по урезанной цене

Российские авиакомпании с 10 января предоставят скидку 50 % на детские билеты

Все российские авиакомпании с 10 января будут предоставлять скидку в 50 процентов на детские билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 января этого года 23 крупнейшие авиакомпании, которые обеспечивают 95 процентов от общего пассажиропотока, уже ввели соответствующие скидки детям до 12 лет по всей России. В их числе — «Аэрофлот», «Победа», Red Wings и другие.

В частности, дети до двух лет перевозятся со стопроцентной скидкой внутри страны и с 90-процентной за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25 процентов.

