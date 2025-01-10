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16:58, 10 января 2025Россия

Девочка осталась без двух зубов после посещения российского детского сада

На Урале девочка осталась без двух зубов после посещения детского сада
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Урале девочка осталась без двух зубов после посещения детского сада. У ребенка также диагностировали другие травмы, пишет E1.RU.

По словам матери воспитанницы, первую травму девочка получила в начале октября прошлого года: во время прогулки с группой она упала на железный лист с острым срезом, который не был ничем огорожен. В результате падения у девочки произошло смещение позвонков и вывих тазовой кости. Кроме того, у нее порвалась уздечка языка, под корень сломался один из зубов, еще на одном образовалась трещина.

«Страшно подумать, что могло бы произойти, если ребенок виском или глазом ударился об угол этого среза», — заявила россиянка.

Через два месяца ребенок получил новую травму, споткнувшись о другую девочку, которая лежала на полу. Россиянка ударилась головой, получив сотрясение мозга и снова повредив зубы. Ей удалили поврежденные зубы, но от удара кусочки корней серьезно раскрошились — врачи не смогли достать из десны все осколки и предположили, что либо они растворятся, либо потребуется новая операция.

«В детском саду почему-то даже не вызвали скорую помощь, а позже начались нападки на меня. Якобы у ребенка была неправильная обувь, оттого она и упала. И прикус у нее неправильный, поэтому и такие травмы», — рассказала мать девочки.

Россиянка подала иск в суд к детскому саду, а также написала заявление в прокуратуру.

Ранее жительница Екатеринбурга потребовала от директора частного детского сада «Олимпия» полмиллиона рублей из-за травмы дочери. Деньги женщине понадобились для того, чтобы оплатить услуги няни и процедуры по реабилитации.

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