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17:16, 10 января 2025Россия

Дроны ВСУ заметили над двумя российскими регионами

Минобороны России: Над Белгородской и Брянской областями сбили дроны ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской и Брянской областями сбили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, украинские войска предприняли попытки атак с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Брянской областей», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего в ночь на пятницу, 10 января, ВСУ выпустили по России 40 дронов. Помимо 16 беспилотников, перехваченных в Ростовской области, еще десять уничтожены над Азовским морем, по четыре — над Курской и Воронежской областями, два — над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью.

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