Глава охраны Юн Сок Ёля заявил о недопустимости кровопролития при аресте президента

Глава охраны Юн Сок Ёля призвал не допустить кровопролития при аресте президента

Начальник службы охраны президента Республики Корея Пак Чон Чжун рассказал о недопустимости кровопролития в случае попытки ареста Юн Сок Ёля. Об этом написало агентство «Ёнхап».

«Знаю, что сограждане сильно волнуются из-за противостояния и столкновений между государственными органами. Думаю, что ни при каких обстоятельствах не должно быть физических столкновений и кровопролития», — подчеркнул он. Против него завели дело по подозрению в препятствовании органам власти при исполнении.

Пак Чон Чжун добавил, что процедура расследования должна соответствовать статусу действующего президента. Нынешний вариант с применением ордера на арест президента, таковым не является, считает он.

3 января сообщалось, что следователи, которые прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для исполнения ордера на арест временно отстраненного Юна Сок Ёля, смогли прорваться через две линии оцепления, однако столкнулись с отделом безопасности.

Как указали СМИ, правоохранители предъявили ордер на арест и обыск главе Службы национальной безопасности Паку Чон Чжуну и попросили его о сотрудничестве, но он ответил, что обыск не разрешен.

Несколькими днями ранее в резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными, которые охраняют главу государства.

