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21:16, 10 января 2025Экономика

Артемий Лебедев сравнил траты на строительство дачи с черной дырой

Блогер Лебедев сравнил расходы на постройку дачи в Подмосковье с черной дырой
Виктория Клабукова

Кадр: Валя Карнавал / VK Видео

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался в непомерных расходах на строительство дачи — траты на загородный дом он сравнил с черной дырой. На трудности индивидуального жилищного строительства (ИЖС) он пожаловался в новом выпуске передачи «Поколения», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Тема дачи была поднята в контексте самых дорогостоящих покупок, которые случались в жизни ведущих. В частности, для Лебедева таковой стала дача под Москвой. Причем больше всего в этой покупке дизайнера досаждает то, что она растянута во времени — как признался Лебедев, стройка его частного дома длится уже пять лет и все еще не закончена. Дом возводится с нуля, буквально «с дикого леса», как выразился блогер.

Изначально рассчитать траты на проект ему не удалось — по мере строительства расходы росли и росли. В какую сумму встал проект, бизнесмен не огласил, но расходы на него сравнил с бездонной пропастью. «Все физики, которые теоретизируют о том, что на свете существуют черные дыры, они недооценивают строительство дачи в Подмосковье. Вот там — настоящая черная дыра, антиматерия: ты только достал какой-то рубль из кармана, и он сразу в черную дыру улетел», — посетовал Лебедев.

Ранее Лебедев предложил отстраивать дома отдыха для блогеров. Пансионаты, по мнению дизайнера, должны быть доступны для инфлюэнсеров в качестве профессиональной привилегии, если блогерство признают полноценной профессией.

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