Артемий Лебедев предложил создать дома отдыха для блогеров

Дизайнер Лебедев: если появится профессия блогер, нужно создать для них дома отдыха

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что если блогерство станет профессией, то нужно будет создавать для инфлюенсеров дома отдыха. Предложение он высказал в обзоре новостей, доступном на Rutube.

Комментируя предложение представителя МИД Марии Захаровой юридически оформить блогерство как профессию, Лебедев подчеркнул, что в этом случае представители отрасли должны будут получить все необходимые профессиональные привилегии. К ним он отнес получение специального удостоверения, а также появление профессиональных союзов.

«Нужно строить дома отдыха для блогеров. Если это новая профессия, извольте, пожалуйста, обеспечить нормальные условия. Так же, как это есть сейчас у других профессий», — сказал он, добавив, что подобные заведения должны отличаться высоким уровнем сервиса.

17 июня Захарова заявила, что блогерство необходимо оформить как профессию. По ее мнению, эта медиадеятельность предполагает большую материальную и социальную ответственность и нуждается в регуляции.

Ранее Лебедев заявил, что видеохостинг YouTube ведет на него охоту, удаляя новые новые каналы. Блогер убежден, что причиной стало не нарушение им правил платформы, а информационная война.