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19:23, 10 января 2025Бывший СССР

Министр иностранных дел Украины созвонился с главой евродипломатии Каллас

Глава МИД Украины Сибига созвонился с главой евродипломатии Каллас
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига созвонился с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины.

«Провел важный разговор с Каей Каллас по координации усилий в отношениях Украины и ЕС, а также по международной повестке дня. Благодарен за подтверждение сильной поддержки Украины со стороны ЕС», — рассказал Сибига.

По словам министра, с главой евродипломатии они также обсудили направления сотрудничества для помощи Сирии.

Ранее Каллас призывала потратить замороженные активы России на помощь Вооруженным силам Украины. По ее словам, «мощь Украины на поле боя» подготовит почву для будущих переговоров.

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