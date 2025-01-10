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15:22, 10 января 2025Россия

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в Курской области

Минобороны показало видео с моментом уничтожения танка ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Разведывательными подразделениями Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в лесополосе на курском направлении был обнаружен танк ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых с установленной на БПЛА камере, видно, как дрон падает на танк. При приближении к боевой машине изображение исчезает.

Ранее российский оператор БПЛА Эдуард Иост, известный под псевдонимом Моисей, заявил, что около 40 тысяч солдат Вооруженных сил Украины ожидают приказа о наступлении на Курскую область. По его словам, украинские солдаты на данный момент находятся в Сумской области. В наступлении также планируется задействовать около 600 единиц техники, утверждает боец.

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