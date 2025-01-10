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15:48, 10 января 2025Россия

Минобороны сообщило о контратаках ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило об отражении четырех контратак ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Российские войска за сутки отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ. (...) Отражены четыре контратаки противника», — говорится в сообщении.

Вооруженным силам (ВС) России также удалось поразить живую силу и технику противника Сумской области, которая граничит с Курской. ВСУ за сутки потеряли более 280 бойцов, еще три солдата сдались в плен, следует из брифинга оборонного ведомства.

В этот же день стало известно, что расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил украинский танк в Курской области в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника.

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